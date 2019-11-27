شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد... حقيقة صدور حكم الاعدام بحق سلمان العودة.. ونجل الداعية الشهير يكشف التفاصيل الكاملة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - معتقلي الرأي✔@m3takl هام للغاية

لا صحة لما يتداوله بعض رواد تويتر وبعض "الذباب الإلكتروني" من أخبار صدور حكم ضد الشيخ #سلمان_العودة مرفقاً بصورة من صحيفة سبق الإلكترونية، فالصورة معدّلة إلكترونياً ولا أساس لها. نحن ننشر أي جديد حول محاكمة العودة فور وردوه، ويمكن متابعة حساب نجله @aalodah. Advertisements ١٦٣ 🔴 هام للغاية

لا صحة لما يتداوله بعض رواد تويتر وبعض "الذباب الإلكتروني" من أخبار صدور حكم ضد الشيخ #سلمان_العودة مرفقاً بصورة من صحيفة سبق الإلكترونية، فالصورة معدّلة إلكترونياً ولا أساس لها. نحن ننشر أي جديد حول محاكمة العودة فور وردوه، ويمكن متابعة حساب نجله @aalodah. — معتقلي الرأي (@m3takl) November 27, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

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