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شاهد... حقيقة صدور حكم الاعدام بحق سلمان العودة.. ونجل الداعية الشهير يكشف التفاصيل الكاملة

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عدن - ياسمين التهامي - معتقلي الرأي@m3takl

???? هام للغاية
لا صحة لما يتداوله بعض رواد تويتر وبعض "الذباب الإلكتروني" من أخبار صدور حكم ضد الشيخ #سلمان_العودة مرفقاً بصورة من صحيفة سبق الإلكترونية، فالصورة معدّلة إلكترونياً ولا أساس لها. نحن ننشر أي جديد حول محاكمة العودة فور وردوه، ويمكن متابعة حساب نجله @aalodah.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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