شكرا لمتابعة خبر عن عاجل بالصور : هروب جماعي لمعتمرين بشوارع مكة المكرمة ووسط حالة من الهلع والرعب.. والشرطة السعودية تتحرك ( شاهد مايحدث الان) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خلال عامين من العمل والجد والمثابرة .. المحافظ باكريت مسيرة عطاء حافلة بالإنجازات والنجاحات .. أرقام وحقائق مشهودة ..«تقرير» شابة في عمر الزهور .. تلقي مصرعها بشكل مروع، وقرار المحكمة يصدم الجميع وسبب الحزن والقهر لأسرتها ( صورة تكشف جمال وبرأة الضحية ) وردنا الان : الملك سلمان يطيح بإبن عبدالعزبز بأمر ملكي عاجل غير متوقع وتعيين الأمير فيصل في منصبه عاجل وفي غاية الخطورة : معين عبدالملك في الانفاس الاخيرة داخل قصر الرئاسية.. والمجلس الانتقالي يحكم سيطرته على عدن

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