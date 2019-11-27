شكرا لمتابعة خبر عن خلال عامين من العمل والجد والمثابرة .. المحافظ باكريت مسيرة عطاء حافلة بالإنجازات والنجاحات .. أرقام وحقائق مشهودة ..«تقرير» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2019/11/27 الساعة 07:54 مساءً (خلال عامين من العمل والجد والمثابرة .. المحافظ باكريت مسيرة عطاء حافلة بالإنجازات والنجاحات .. أرقام وحقائق مشهودة ..«تقرير»)

شهدت محافظة المهرة المعروفة بـ«بوابة اليمن الشرقية» أكبر واخطر عملية تهميش وظلم وحرمان على أيدي الانظمة السياسية التي تعاقبت على حكم اليمن شمالا وجنوبا - سواء قبل قيام دولة الوحدة أو بعدها، بل وعلى امتداد التاريخ اليمني القديم والحديث والمعاصر، وذلك ربما نتيجة لطبيعة أهلها المسالمة وطيبتهم وبساطتهم، ومحافظتهم على القيم البدوية والقبيلة الاصيلة، التي تحتم عليهم اتباع الحاكم وتعيب عملية تمردهم وخروجهم عنها، الى جانب ان المحافظين الذين كانوا يتولون ادارة شئونها كانوا غالبا ياتون الى مناطق أخرى وليس من ابناءها.

وعلى الرغم من وجود المجالس المحلية الاي جاؤت بهدف تكريس فكرة الحكم المحلي، وان السوات الماضية شهدت تعيين عدد من المحافظين من ابناءها - الا أن هذه المحافظة التي تعد الثانية من حيث المساحة على مستوى الجمهورية - ظلت محرومة من ابسط المشاريع التنموية والخدمية، ولم يتمكن احد من المسئولين المنتمبدين لها ان يغير في واقعها البائس شيء - حتى تاريخ: الـ«٢٦ نوفمبر ٢٠١٧م» عندما صدر قرار رئيس الجمهورية بتعيين الشيخ والاستاذ راجح سعيد باكريت محافظا لها - لتدشن المهرة مرحلة جديدة من النهوض والتنمية والبناء والامن والاستقرار والرخاء.

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الانتصار لارادة المهريين

مثل قرار تعيين المحافظ الشيخ راجح سعيد باكريت - انتصارا لارادة الانسان المهري التواق للنهوض والتقدم ومواكبة تطورات العصر .. وبالفعل استطاع هذا المحافظ الشاب الناجح وخلال عامين فقط من تعيينه، ورغم الحروب والازمات التي تعصف بالبلد، وما تعرضت له المهرة من اعاصير وكوارث مدمرة، وورغم تعاظم التحديات والاخطار والمؤامرات التي واجهها خلال ادارته شئون المحافظة - ان يحدث فيها نهظة ونقلة تنموية وخدمية نوعية وغير مسبوقة، بل انها توازي حسب رأي الكثير من ابناءها ما تحقق لها طيلة الخمسة العقود المنصرمة.

جهد فردي وامكانات شحيحة

شملت الانجازات التي حققها رجل التنمية والبناء والخير والسلام الشيخ راجح باكريت، مختلف مجالات الحياة، وعم خيرها مختلف مديريات ومناطق وقرى المهرة، ولمس خيراتها كل مواطن مهري .. والملفت في الأمر ان كل تلك الانجازات والنجاحات والمكاسب العظيمة التي حققها كانت نتيجة لجهد فردي قام به المحافظ باكريت شخصيا والى جانب عدد من شرفاء المحافظة، وبإمكانات بسيطة وشحيحة جدا هي فقط مقتصرة على ايرادات المحافظة، اي أن الدولة والحكومة لم تقدم للمحافظة فلسا واحدا، ولم تساهم في دعم اي مشروع حتى بريال واحد - لكنها الارادة والعزيمة اذا ما توفرت في القائد المخلص وتملكته الرغبة في خدمة الناس فإنه يستطيع تحقق المستحيل.

صانع المستحيل

ما حققه وانجزه المحافظ الشيخ راجح سعيد باكريت خلال هذين العامين اللذان يعدان من اصعب الفترات التي شهدها وعاشتها اليمن عامة ومحافظة المهرة بشكل خاص - هو المستحيل ذاته سبما اذا ما قارنا ذلك بطبيعة الظروف والتحديات والاخطار والمؤامرات التي واجهها والتي ظل الحاقدون واعداء النجاح يحيكونها له منذ تعيينه وحتى الآن .. ليستحق بذلك لقب «رجل التنمية الذي جعل المستحيل ممكنا» .. ولن نذهب بعيدا في الطرح وسرد الكلام .. بل اننا سنكتفي فيما يلي بسرد جزء بسيط من الامثلة لعدد من المشاريع التي حققها والتي باتت اليوم واقعا ملموسا، بإمكان اي احد التأكد منه.

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مشاريع اسعافية

فيما يلي نستعرض معكم سريعا قائمة بالمشاريع التي نفذها باكريت على نفقة السلطة المحلية ومنها: (شق وردم الطرقات إلى مواقع الآبار لكل من حقل «فوري» وأبار «ضيوت وهروت» بالغيضة - وتوريد 3 مولدات كهربائية «٨٠» حالة اسعافية بالغيضة - وشراء مولدات كهربائية «100» حالة أسعافية بالغيضة - وشراء ثلاث مضخات غاطسة مع جميع ملحقاتها في الغيضة - وتوفير خزانات وبراميل للديزل مع جميع الملحقات في الغيضة - واخراج واعادة تركيب المضخات من الآبار المتضررة من إعصار لبان في وادي الجزع مع تصفية البئر ومسح وفتح الطريق وتسوية المواقع للآبار رقم (9,3,2) لآبار المؤسسة والبئر رقم (1) لمشروع مناطق الفيدمي وكذا لبئرين في حقل فوري والسعر يشمل أجور الشيول والونش والحفر وكافة الأعمال في الغيضة).

معالجات اضرار اعصار لبان

ومن ضمن المساريع المنجزة: (مشروع استعادة أنابيب الخطوط الرئيسية وشبكة التوزيع وملحقاتهم وجميع مكونات مؤسسة المياه والمنجرفة بسيول اعصار لبان على امتداد وادي الجزع و العبري وساحة الصيادين بمحيفيف والكورنيش والاستراحة القديمة والبحر ونقلها لحوش المؤسسة والسعر الشيول والبوكلين ووسائل النقل والعمالة - ومشروع توفير اجور الصيانات اللازمة لأنابيب الخطوط الرئيسية وشبكة التوزيع للتهريبات والاختناقات المتضررة من إعصار لبان في جميع مواقع مدينة الغيضة ويشمل السعر توريد وتركيب التوصيلات وأجور البوكلين للحفريات والردميات وغيره).

تأهيل المشاريع المتضررة من الاعصار

من المشاريع التي انجزت والمتعلقة بمعالحة الاضرار الناجمة عن اعصار لبان: (مشروع توفير اجور نقل الأنابيب وتركيبها ذات قطر 4هـ والتي تم استعادتها من الانجراف ليتم تركيبها في خطوط التوزيع الرئيسية لمنطقتي العبرې وحي السادة بصورة إسعافيه ويشمل السعر نقل وتركيب الأنابيب والتوصيلات وأجور مكينة التلحيم و المولد واجور البوكلين للحفريات والردميات في بعض المواقع وغيره - ومشروع توفير الديزل لمحطات الكهرباء الى جانب توفير أليات أخرى حتى فبراير 2019م لمدة ٥ اشهر - ومشروع حفر أربعة آبار إسعافية في حقل الجزع - ومشروع اعادة تأهيل بئرين رقم «3، 6» بالجزع).

تأهيل شبكتي الكهرباء والمياة

وشملت الانجازات التي تحققت فيما يتعلق بتطبيع الحياة عقب كارثة اعصار لبان: (مشروع تأهيل شبكة الكهرباء لتشغيل آبار حقل فوري المتضررة من إعصار لبان مع محول رفع kva1250 ومحولات خفض 100kva، وتوريد وتركيب أسلاك ۱۰۰ ملم بطول 1۲۰۰۰م وتوريد وتركيب شبكة متكاملة فيما بين آبار فوري - مشروع حفر أربعة آبار اضافية في حقل الجزع - ومشروع حفر اثنين آبار في حقل فوري لمناطق ضبوت و هروت - ومشروع تنفيذ غرفتين لآبار في حقل فوري لمناطق ضبوت وهروت مع وحدتين ضخ متكاملة وشبكة كهرباء - ومشروع توريد وتركيب أنابيب الضخ وكافة التوصيلات والملحقات للأربعة آبار «لمناطق ضبوت وهروت + مؤسسة مياه الغيضة» - ومشروعحفر اثنين آبار في حقل فوري لمؤسسة مياه الغيضة).

مشاريع خدمية

ومن الانجازات التي حققها الشيخ راجح باكريت محافظ المحافظة خلال العام المنصرم والمتعلقة بتوفير الخدمات للسكان: (مشروع تنفيذ غرفتين لآبار في حقل فوري لمؤسسة مياه الغيضة مع وحدتين ضخ متكاملة وشبكة كهرباء - ومشروع توريد وتركيب وحدة ضح لمنطقة خطر - ومشروع توريد وتركيب أنابيب رئيسية لمنطقة فلغم - ومشروع حفر بئر إسعافيه لمدينة قشن في وادي غبوري - ومشروع تنفيذ شبكة توزيع المياه بجميع ملحقاتها المدينة قشن - ومشروع تنفيذ غرفة للبئر مع أنابيب الضخ ووحدة ضخ متكاملة للبئرالمحفورة في غبوري فشن كحالة إسعافيه - ومشروع توريد مولد كهربائي kya400 و قاطع زيتي وعداد ضغط عالي - ومشروع توريد وتركيب وحدتين ضخ كهربائية 22kw حصوين).

مشاريع اسعافية ومسوحات

وتضم الانجازات التي استطاع المحافظ الناجح راجح باكريت تحقيقها ايضا: (مشروع تنفيذ اعمال إسعافيه وخطوط تغذية رئيسية لإحياء العبري والسادة وبعض المواقع المتضررة من اعصار لبان داخل الغيضة - مشروع مسوحات ولجان ودراسات لإضرار اعصار لبان وللمراحل الأولى والثانية لمشاريع تأهيل وتطوير مرافق مؤسسة مياه الغيضة والفيدمی وقشن وضبوت وهروت ونشطون و غيرها - ومشروع استكمال تنفيذ كريف شحریت حوف -ومشروع استكمال تنفيذ شبكة محيفيف والعبري - ومشروع تنفيذ أنابيب وملحقاتها مع الحفريات والردميات لتوفير المياه للجامع الكبير وسط مدينة الغيضة - ومشروع استكمال تنفيذ شبكة مياه مركز المحافظة وقطر -ومشروع تنفيذ سور لإرضية مؤسسة المياه بالغيضة في جول محيفيف بجوار الجمارك - ومشروع تنفيذ شبكة توزيع المياه المنطقة فوري الوسطى في حقل فوري و خزان للديزل ۱۰۰۰۰۰ لتر وقواعد الخزانات وطلاء الخزانات السابقة لمؤسسة مياه الغيضة - ومشروع إعادة التأهيل الأنابيب الخطوط المتضررة من تنفيذ الطريق الجنوبي بالغيضة).

تأهيل مؤسسة مياه الغيضة

وهناك سلسلة طويلة من المشاريع التي استطاع المحافظ راجح باكريت تحقيقها للمهرة وذلك بفظل علاقاته واسلوبه الدبلوماسي في التواصل والتعاطي مع مختلف الجهات والاطراف وفي مقدمتها البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن .. ومن المشاريع التي انجزها البرنامج نذكر هنا (مشروع تأهيل وتطوير مرافق مؤسسة المياه الغيضة «المرحلة الأولى» مع الخط الناقل من فيري إلى الجزع بقطر «400 ملم» 16هـ مع ملحقاته وتشغيل ثلاث آبار مع غرفهم ومضخاتهم وشبكات الغيضة الكهرباء والمياه وخزان تجميعي وكافة المكونات والملحقات للمرحلة الأولى) .. وهناك قائمة كبيرة من المشاريع الاخرى التي نفذها البرنامج وسنتطرق لها في تقارير اخرى.

مشاريع مياة طارئة

والى جانب نجاح المحافظ الشيخ راجح باكريت في اقناع البرنامج السعودية لتنفيذ مشاريع خدمية للمهرة .. تمكن ايضا من اقناع «منظمة اليونيسف» التابعة للامم المتحدة بانجاز عدد من المشاريع وهي: (مشروع تنفيذ شبكة مياه العبري وكذا بعض المواقع المتضررة من إعصار لبان لمؤسسة مياه الغيضة - مشروع تنفيذ أنابيب بولي اثيلين بطول «6۰۰۰ م» بقطر «160 ملم – 6هـ» لتغذية حوضي تجميع العيون في حوف - ومشروع تورید ۲ مولدات + ۲ محولات «100kva» + مكينة تلحيم - ومشروع توريد كابلات ومضخات غاطسة لمؤسسة مياه الغيضة - ومشروع توريد (۱) مولد صفير 7 كيلو وات + (۲) طبلونات + مكينة تلحيم بولي اثيلين كابلات + (4) عدادات بقطر ۳ هـ لمؤسسة مياه سيحوت - ومشروع توريد (۲) مضخات غاطسة + (۲) طبلونات + مكينة تلحيم بولي اثيلين + (4) عدادات بقطر ۳ هـ لمؤسسة مياه حصوين - تکالیف تعبير الأنابيب من قطر 4 هـ إلى قطر 6هـ الممولة من اليونسيف - وتوفير الديزل لمحطات الكهرباء 45000 لتر شهريا من شهر فبراير حتى أغسطس۲۰۱۹م - ومشروع توريد وتركيب مضخات بالطاقة الشمسية بعدد (۲) - ومشروع توريد وتركيب عدادات قياس المياه ۲/1 هـ بعدد ۱۹۰۰ عداد).

خزانات مياة عامة

وهناك ثلاثة مشاريع هامة خاصة بمؤسسة المياة في كلا من الغيضة وسيحوت وحصوين حققها المحافظ باكريت وذلك على نفقة «مؤسسة مياه حضرموت وهي:(مشروع توريد خزانين ديزل سعة «5۰۰۰۰+۱۰۰۰۰۰» لتر لمؤسسة مياه الغيضة - ومشروع توريد خزان ديزل سعة «۳۰۰۰۰» لتر لمؤسسة مياه سيحوت - ومشروع توريد خزان ديزل سعة «۲۰۰۰۰» لتر لمؤسسة مياه حصوين).

وهكذا استطاع هذا المحافظ الاستثنائي ان يحول الازمة والظروف الصعبة التي تمر بها اليمن والمهرة الى مرحلة نهظة وتنمية وبناء، ومنذ تولية مقاليد السلطة في المحافظة قبل عامين، ظل هذا الرجل العظيم يعمل ليلا ونهارا ودونما كلل او ملل، وذلك في سبيل خدمة محافظته وابناءها، ومن العدم حقق مالم يستطع عليه اسلافه جميعاً، وما سبق واستعرضناه معكم من المشاريع ليس سوى قطرة من بحر وامثلة بسيطة لسلسلة طويلة من الانجازات الكبيرة والاستراتيجية والتي بفظلها تصدرت المهرة المرتبة الازلى بين المحافظات اليمنية في الجانب التنموي .. ونعدكم بأننا سنستعرض معكم سلسلة اخرى من الانجازات في تقاريرنا القادمة.