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صنعاء - ياسمين الخيامي - عجزت عنها السعودية والامارات والشرعية والحوثي..السلطان قابوس يباغت الجميع ويثلج صدور اليمنيين في كل انحاء العالم ويقدم للشماليين والجنوبيين هدية لا تقدر بثمن

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