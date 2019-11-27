شكرا لمتابعة خبر عن مراهقة سعودية ( 13 سنة )تشكو لوالدتها من ألم غريب في رأسها..وفي الصباح كانت المفاجأة المرعبة للاسرة كلها ووالدتها تنهار وتسقط ارضا غير مصدقة ماحدث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - مراهقة سعودية ( 13 سنة )تشكو لوالدتها من ألم غريب في رأسها..وفي الصباح كانت المفاجأة المرعبة للاسرة كلها ووالدتها تنهار وتسقط ارضا غير مصدقة ماحدث

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مراهقة سعودية ( 13 سنة )تشكو لوالدتها من ألم غريب في رأسها..وفي الصباح كانت المفاجأة المرعبة للاسرة كلها ووالدتها تنهار وتسقط ارضا غير مصدقة ماحدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.