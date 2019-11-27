شكرا لمتابعة خبر عن التحالف يباغت الجميع بهذا القرار العاجل الذي اعلن المالكي عنه رسميا وعبد الملك الحوثي والمشاط يطيرون فرحا ويرحبون به ( نص القرار + تعليق الحوثي عليه ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - التحالف يباغت الجميع بهذا القرار العاجل الذي اعلن المالكي عنه رسميا وعبد الملك الحوثي والمشاط يطيرون فرحا ويرحبون به ( نص القرار + تعليق الحوثي عليه )

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