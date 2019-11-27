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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالفيديو ..مؤسس الامارات الشيخ زايد بن سلطان يضرب ولده محمد وبحضور ملك البحرين ..شاهد الفيديو النادر وتعرف بماذا ضربه ( ليس بالعصا ولا بالخيزرانة )

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