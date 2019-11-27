مأرب: نقطة أمنية تقبض على ثلاث شحنات من الحشيش خلال نوفمبر الجاري

تمكنت نقطة أمنية بمحافظة مأرب، من القبض على ثلاث شحنات من الحشيش المخدر في عمليات مختلفة خلال شهر نوفمبر الجاري كانت في طريقها لميليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء.

وقال مصدر أمني -وفقا لموقع المحافظة الإلكتروني- إن نقطة تابعة لشرطة الدوريات تمكنت من ضبط 220 كيلوغراما من الحشيش المخدر في ثلاث عمليات متفرقة خلال شهر نوفمبر وآخر شحنة تم ضبطها، اليوم الأربعاء، على متن سيارة صالون تقدر بـ 40 كيلو غراما.

وأوضح المصدر، أنه تم ضبط الشحنة في نقطة التفتيش الأمنية التابعة لشرطة الدوريات بمديرية ماهلية المحاددة لمحافظة البيضاء.(وسط البلاد).

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وأشار إلى إن هذه الكمية كانت مخفية بطريقة مموهة لتضليل رجال الأمن في نقاط التفتيش. مؤكداً أنه تم تسليم المضبوطات والسائق للجهات المختصة بإدارة أمن المحافظة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتعد الثالثة من نوعها في نفس النقطة خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث سبقها عمليتي ضبط لشحنتي حشيش الأولى(100) كيلوغرام والثانية ( 80) كيلو غراما.

وخلال الأشهر الماضية ألقت الأجهزة الأمنية بمأرب على كميات كبيرة من الحشيش في مناطق متفرقة كانت في طريقها لمليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء، حيث راجت تجارة وتهريب المواد المخدرة بشكل كبير منذ الانقلاب على الحكومة الشرعية.

