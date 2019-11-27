طبخ صفقة القرن وقدمها على نار هادئة.. ملياردير إسرائيلي أبدى استعداده لابن سلمان بتقديم دروس توعوية للسعوديات

كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، تفاصيل المساعدة التي قدمها اليهودي آدم نويمان، الرئيس السابق لشركة WeWork العالمية، في إعداد “صفقة القرن”، مشيرة إلى هذا الشخص “الخفي” الذي ساعد صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير في الاعداد للصفقة المثيرة والتي لم تر النور لغاية اللحظة، وأفاده في تقديم عرض للصفقة من خلال القمة الاقتصادية في البحرين في حزيران/ يونيو الماضي، كما قدم نفسه ناصحا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.!

وأضافت الصحيفة الاسرائيلية في تقرير نشرته أن “اليهودي نويمان، وهو من مواليد إسرائيل، ابن الأربعين عاما فقط، قدم مساعدة لصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إخراج صفقة القرن في حلتها النهائية، وقد عبر له عن ثقته في القدرة على حل جميع القضايا المعقدة حول العالم، ومن بينها الصراع العربي الإسرائيلي”.

وأشارت إلى أن “نويمان طلب من روني باخر، مدير التسويق في شركته التي استقال منها، استئجار شركة لتقديم العرض الاقتصادي الخاص بصفقة القرن، وقدمه كوشنير خلال القمة الاقتصادية في البحرين؛ لإظهار حجم العوائد الاقتصادية التي ستعود على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة”.

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وأوضحت أن “نويمان، الذي يعد من أهم الأثرياء في إسرائيل، وتبلغ ثروته 1.5 مليار دولار، قد بدأ مرحلة التوبة وفق الديانة اليهودية، أبلغ زملاءه في الشركة أنه سعى لإنقاذ المرأة السعودية؛ من خلال العمل مع ولي العهد محمد بن سلمان، الذي عرض عليه تقديم دروس توعوية للنساء السعوديات في المملكة”.!! حسب ترجمة “عربي 21”.

وزعم في لقاء آخر أن “ثلاثة رجال مرشحين لأن ينقذوا العالم وهم: محمد بن سلمان وجيراد كوشنر، وآدم نويمان، وقد كان ذلك قبل قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الكاتب في صحيفة الواشنطن بوست”.

نويمان يكشف النقاب بأنه “التقى فور حدوث هذه القضية مع ستيفان هادلي مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق في إدارة الرئيس جورج بوش، من أجل العمل على الحد من الفوضى التي أحاطت بابن سلمان بعد هذه القضية الكبيرة”.