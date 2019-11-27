احياء الذكرى الأولى للشهيد عبدالله علي اليزيدي بيافع رصد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019
الخليج 365
قيم صباح اليوم ٢٧ نوفمبر٢٠١٩ م في مدرسة المنصورة يافع رصد حفل احياء الذكرى الأولى لرحيل الشهيد عبدالله علي اليزيدي الذي طالته ايدي القدر والخيانة من عناصر تنظيم القاعدة في جبل اليزيدي وذلك أثر حمله قام بها الشهيد لتطهير المنطقة من تلك العناصر الإرهابية .
وفي بداية للفعالية تم قراءة آيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب صلاح حسين السنيدي ثم النشيد الوطني الجنوبي وبعد ذلك وقف الحاضرون دقيقة صمت على روح الشهيد.
بعدها القاء كلمة اللجنة التحضيرية مدير مدرسة المنصورة أ/حسين عبدالله المريسي تطرق فيها الى الحديث عن الشهيد منذ الطفولة حتى استشهادة واهم الاعمال التي قام بها الشهيد والصفات التي اتصف بها الشهيد وبعدها كلمة لاسرة الشهيد القاها ابن الشهيد علي عبدالله اليزيدي.
فيما القى العقيد عوض محمد السعدي كلمة المجلس الانتقالي الجنوبي والقيادة الأمنية للحزام الامني التي تطرق بها الى ماقام بها الشهيد من اعمال بطولية وقيامه بتاسيس قوة المقاومة الجنوبية في يافع والمحافظات الجنوبية .
حضر هذة الفعالية الاستاذ محمد علي العامري عضو قيادة محافظة ابين للمجلس الانتقالي الذي بدوره اشاد في هذا الحفل وشكر المنظمين لهذة الفعالية التي تكرم الشهيد لما قدمه تجاة قضية الجنوب ودورة في التحرير ومحاربة التطرف والارهاب كما حضر القاء كل من قيادة الانتقالي في المديرية وهم ناصر عبدالله نميش اليزيدي والشيخ صالح علي السناني وعن دائرة الشباب الاستاذ عامر العواضي واعضاء المجلس الانتقالي الرباط ومجموعة من الشخصيات الاجتماعية وقوة الحزام الامني الرباط ومعلمو وطلاب مدرسة المنصورة الاساسي والثانوي .
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