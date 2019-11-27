شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الخميس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019 عدن - الخليج 365 ينشر الخليج 365"، اليوم الأربعاء، مواعيد إقلاع الرحلات للخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الخميس، الموافق 28 نوفمبر 2019م كالتالي:

رقم الرحله : 607. خط الرحله : القاهره- سيئون. الاقلاع 0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول: 0630 صباحا. رقم الرحله : 500. خط الرحله : سيئون- جده. الاقلاع : 0800 صباحا. الوصول : 1015 صباحا. رقم الرحله : 501. خط الرحله : جده- سيئون. الاقلاع :1130 ظهرا. (توقيت جده) الوصول: 1345 ظهرا. رقم الرحله : 606. خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع : 1445 ظهرا. الوصول : 1730 مساء. رقم الرحله : 601. Advertisements خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول: 0645 صباحا. رقم الرحله : 640. خط الرحله : عدن- عمان. الاقلاع : 0845 صباحا. الوصول : 1100 ظهرا. رقم الرحله : 641. خط الرحله : عمان- عدن. الاقلاع : 1200 ظهرا. (توقيت عمان) الوصول : 1600 مساء. رقم الرحله : 600. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع :1700 مساء. الوصول: 1930 مساء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.