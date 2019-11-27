"الخليج 365" ينشر الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

عدن - الخليج 365

ينشر "الخليج 365"، اليوم الأربعاء، الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة.



ووفق المركز الوطني للأرصاد الجوية،" من الله تعالى خلال ال24 الساعة الماضية بامطار متفاوتة الشدة على اجزاء من محافظات بلادنا الجبلية سجلت محطات الرصد جانب منها (ريمة 23 ملم ، المحويت 18.4 ملم , ذمار 12 ملم , حجة 4.4 ملم ) فلله الحمد والمنة".

وبحسب المركز، فمن المتوقع أن يكون الطقس على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، أنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مقارنة باليومين الماضين على المرتفعات الجبلية خاصة محافظات ( صعدة – عمران – صنعاء - ذمار والبيضاء ) وتشكل للشابورة المائية والضباب على المنحدرات الجبلية لمحافظات (حجة - المحويت - ريمة - اب – تعز - لحج و الضالع) ويكون طقس غائم جزئياً الى غائم اجمالا مع احتمال هطول امطار خفيفة الى متوسطة على أجزاء منها في فترتي الظهيرة والمساء.

وف المناطق الساحلية وخصوصا السواحل الجنوبية والشرقية، طقس غائم جزئيا مع احتمال هطول امطار متفرقة على اجزاء منها والمناطق الداخلية المحاذيه لها ، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها من 10 الى 20 عقدة.

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أما السواحل الغربية، طقس غائم جزئيا مع احتمال تشكل قطع من السحب الركامية التي قد يصحبها بعض الهطولات الخفيفة على اجزاء منها والمناطق الداخلية المحاذيه لها ، والرياح جنوبية الى غربية تتراوح سرعتها من12 إلى 28 عقدة مثيرة للاتربة والرمال.

وفي أرخبيل سقطرى، طقس غائم جزئيا مع احتمال هطول امطار خفيفة متفرقة والرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها ما بين 10 الى 18 عقدة.

أما المناطق الصحراوية، طقس غائم جزئيا مع احتمال هطول امطار خفيفة على اجزاء منها والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للاتربة والرمال وتتراوح سرعتها من 08 الى 16 عقدة.

ونبه المركز الوطني، المواطنين في المرتفعات الجبلية بأخذ الإحتياطات اللازمة من الاجواء الباردة خاصة اثناء ساعات الليل والصباح الباكر، المواطنين في مناطق هطول امطار المتوقعة بعدم التواجد في ممرات السيول حفاظا على سلامتهم.

كما حذر سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب هطول الامطار أوتشكل الضباب والشابورة المائية، ومرتادي البحر والصيادين في السواحل الغربية ومدخل باب المندب من الرياح الشديدة واضطراب البحر.