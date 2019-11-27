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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. معاناة المواطنيين أثناء التنقل شمال الضالع بعد قطع الطرقات من قبل الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019
الضالع - الخليج 365
اضطر المواطنون إلى المشي مسافات طويلة عبر طرق وعرة جدا في محافظة الضالع، وهي معلقة بين الجبال الشاهقة للتنقل بين مختلف المديريات، بعد أن اقدمت مليشيات الحوثي بشكل ممهنج على تفجير الجسور وقطع الطرقات العامة في مريس شمال المحافظة.
وتظهر الصور المشقة والتعب بالنسبة للمواطنين جراء هذه الممارسات الحوثية.
حيث يضطر المواطنون للمشي في هذه الطريق بغيبة الحصول على لقمة العيش وآخرين يبحثون عن العلاج في المستشفيات القريبة من مناطق النزاع.
وكذلك يضطر المواطنين لحمل اغراضهم الثقيلة فوق ظهورهم أو على ظهور الحمير مقابل ايجار مادي يصل ايجار الحمار الواحد إلى 7000 الف ريال.
وفي الأثناء، تقدم مليشيات الحوثي بعمليات قنص المسافرين ومحاصرتهم في هذه الجبال والشعوب بحجة الاشتباه ، مما يؤدي في المحصلة الى سقطوط بعضهم بين قتلى وجرحى.
وتقوم المليشيات بفرض جبايات على الكثير من المسافرين واحيانا تصادر ممتلكاتهم بحجج انها اشياء مهربة للدواعش حسب وصفهم.
واقدمت المليشييات في وقت سابق على اعتقال الكثير من العمال الذين يتنقلون من مريس ودمت بحجة انهم جنود في المقاومة.
وفي المحصلة يلقى الكثير من مواطني مديرية مريس وما جاورها الكثير من المضايقات والتعسفات التي تتكرر بشكل يومي.
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