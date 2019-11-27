تصعيد حوثي واسع في التحيتا جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 جددت مليشيات الحوثي عمليات التصعيد اليومية على مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوب الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

Advertisements وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، أن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة شمال المديرية حيث استخدمت الأسلحة الثقيلة منها سلاح م.ط23 بشكل عنيف. وأضافت المصادر أن المليشيات أطلقت النار على مواقع أخرى للقوات المشتركة جنوب المديرية بسلاح معدل البيكا وبسلاح الدوشكا بشكل مكثف. وأكدت المصادر أن مليشيات الحوثي تجدد تصعيدها اليومي والمتواصل على مواقع متفرقة للقوات المشتركة في محافظة الحديدة منذ التوقيع اتفاق السويد أواخر العام الماضي.

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