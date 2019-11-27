شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : القبض عليه في أقل من خمس ساعات بعد نشر فيديو يسخر من منطقة سعودية وسكانها ..والحكم بالسجن 3 أشهر وغرامة 5 آلاف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أصدرت المحكمة الجزائية بالباحة حكماً قضائياً لناشر الفيديو المسيء للباحة بسجنه ثلاثة أشهر، وتغريمه 5000 ريال، ومصادرة الجوالات المستخدمة في الإساءة وكان مقطع فيديو انتشر الأسبوع الماضي لأحد مشاهير برنامج السناب شات تحت معرف لإحدى المناطق الجنوبية، وهو يسخر من أهل الباحة وبعض عاداتهم جديد الخليج 365: Advertisements وتبين أن المسيء لا ينتمي للمنطقة التي نسب اسمه في مواقع التواصل لها، وعليه صدر التوجيه الكريم من الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة لشرطة المنطقة بسرعة القبض عليه تمهيداً لتقديمه للنيابة العامة ونفذ رجال الأمن التوجيه الكريم وألقوا القبض عليه في غضون أقل من خمس ساعات

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