شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن أول رد سعودي بعد بيان وزارة الدفاع اليمنية (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - شر الكاتب والسياسي السعودي سليمان العقيلي عضو مجلس ادارة الجمعية السعودية للعلوم السياسية توضيح حول تصريحات عقيد بالجيش السعودي بشأن الجيش اليمني.

وقال العقيلي في تغريدة له على "تويتر" " توضيح .. بصفتي عضوآ في مجلس ادارة الجمعية السعودية للعلوم السياسية التي نظمت امس حلقة نقاشية عن تجريف الحوثيين للهوية اليمنية".

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وأضاف " اوضح ان المقطع الذي انتشر بوسائل التواصل لاحد الزملاء المحللين يعكس وجهة نظر تخصه ولا يعبر عن وجهة نظر الجمعية ولا الحلقة النقاشية وليس مدرجا بتوصياتها".

اثارت تصريحات عميد في الجيش السعودي الجدل باليمن، حيث طالب بحل الجيش الوطني والحكومة اليمنية . وقال العميد المتقاعد والباحث الإستراتيجي حسين الشهري خلال كلمة ألقاها في ندوة للجمعية السعودية للعلوم السياسية في جامعة الملك سعود في الرياض ان قوات الجيش اليمني غير فاعلة وان اغلب القوات التي تقاتل الحوثيين بالمنازل.

كما طالب العميد الشهري بحل الحكومة اليمنية بكامل عناصرها في الداخل والخارج، وتشكيل حكومة وطنية وفقا لاتفاق الرياض ويكون أعضاؤها مستقلين ولا ينتمون لأحزاب.

وطالب أيضا بالحد مما سماه “نفوذ حزب الإصلاح في الجيش الوطني والحكومة واحتواء حزب المؤتمر الشعبي”.

