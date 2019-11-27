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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العميد الحوتري يزور البنك المركزي في أبين للاطلاع على اخر الاعمال لافتتاحه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019
الخليج 365
قام العميد عبدالله الحوتري صباح اليوم بزيارة تفقدية إلى مبنى البنك المركزي أبين في العاصمة زنجبار وإطلع على اخر أعمال الترميم والتجهيزات للبنك لوضع الترتيبات الأمنية له تمهيدا لافتتاحه قريبا .
وخلال الزيارة التقى العميد الحوتري بمدير البنك الاستاذ صالح الصلاحي وتم مناقشة الاستعدادات والترتيبات النهائية لفتح البنك وتقديم خدماته لكافة مواطني أبين.
وأبدى العميد الحوتري استعداده في الجانب الامني لتوفير حماية أمنية للبنك وتضافر الجهود جنبا إلى جنب كافة الجهات المختصة ومنها حماية المنشآت.
من جانبه رحب الأخ الصلاحي بهذه الزيارة من قبل المجلس الانتقالي أبين والذي ابدى استعداده بالتعامل مع قيادة الانتقالي لبذل مزيد من الجهود والعمل بتنسيق مشترك لعودة نشاط البنك الذي يعد صرح ماليا كبيرا مثلما كان في السابق.
و أوضح الصلاحي بانه سيتم توفير السيولة النقدية للبنك ليتمكن موظفي الدولة من استكمال معاملاتهم النقدية من بنك ابين ومن اجل تطبيع الحياة في المحافظة.
رافق العميد الحوتري خلال الزيارة كلا من العقيد محمد الدوبحي قائد حماية المنشآت بالمحافظة والاستاذ محمد العمود عضو الجمعية العمومية والاستاذ عبدالعزيز باداس نائب مدير إدارة الإعلام بالمجلس وعدد من المسؤولين بالمحافظة.
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