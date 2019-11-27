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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الميسري يوجه بإيقاف العمل بمصلحة الهجرة والجوازات بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019
الخليج 365
وجه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، اليوم الأربعاء، بوقف العمل في مصلحة الهجرة والجوازات بوادي حضرموت شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن الوزير الميسري وجه بوقف إصدار الجوازات حتى يتم تنفيذ قراره بتغيير مدير فرع المصلحة.
وأضافت أنه تم قطع الخدمات كليا عن فرع المصلحة بوادي حضرموت من قبل مقر المصلحة الرئيسي بمدينة جدة السعودية.
ولفتت إلى أن مدير المصلحة الذي أصدر وزير الداخلية قراراً بإقالته رفض القرار بناء على توجيهات محافظ حضرموت.
وأشارت إلى أن المحافظ البحسني وجه برفض قرار الوزير الميسري لعدم التزامه بالأطر الرسمية، وفقا للمصادر.
وكان الميسري الأسبوع الماضي، أصدر قرارا بإقالة مدير مصلحة الهجرة والجوازات بوادي حضرموت عبد الماجد العامري وتعيين نائبه مساعد بن طالب خلفا له.
وأضافت أنه تم قطع الخدمات كليا عن فرع المصلحة بوادي حضرموت من قبل مقر المصلحة الرئيسي بمدينة جدة السعودية.
ولفتت إلى أن مدير المصلحة الذي أصدر وزير الداخلية قراراً بإقالته رفض القرار بناء على توجيهات محافظ حضرموت.
وأشارت إلى أن المحافظ البحسني وجه برفض قرار الوزير الميسري لعدم التزامه بالأطر الرسمية، وفقا للمصادر.
وكان الميسري الأسبوع الماضي، أصدر قرارا بإقالة مدير مصلحة الهجرة والجوازات بوادي حضرموت عبد الماجد العامري وتعيين نائبه مساعد بن طالب خلفا له.
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