وزير الخارجية يلتقي مدير عام الشؤون الثنائية بوزارة الخارجية البلجيكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

الخليج 365

بحث وزير الخارجية محمد الحضرمي مع مدير عام الشؤون الثنائية بوزارة الخارجية في مملكة بلجيكا إنك فان كالستر الجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن، والقضايا المتصلة بتنفيذ اتفاق الرياض، ودعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام الى اليمن، ودور بلجيكا في دعم عملية السلام من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن ورئاستها الحالية للاتحاد الأوروبي.



وفي معرض حديثة أشار الحضرمي بأن تنفيذ اتفاق الرياض يمثل واحدة من أهم الأولويات بالنسبة للحكومة اليمنية في الوقت الراهن، مؤكدا بأن رئيس الوزراء وطاقمه الوزاري في العاصمة المؤقتة عدن يعملون على إعادة الأوضاع الى طبيعتها وتوفير الخدمات للمواطنين.

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ونوه بأن أي إعاقات لتنفيذ مقتضيات اتفاق الرياض لا تخدم عملية السلام وتصب في مصلحة مليشيا الحوثي ومشروعها الإيراني في اليمن.

وأشار الحضرمي الى أن سلوك النظام الإيراني واعترافه بممثل مليشيا الحوثي وتسليمه للمقار الدبلوماسية اليمنية هو استمرار لمسلسل الانتهاكات والخروقات الإيرانية للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ويؤكد نوايا إيران الخبيثة تجاه اليمن واليمنيين.

من جانبها أكدت كالستر دعم بلادها للحكومة الشرعية و لأمن اليمن وسيادته ووحدة أراضيه، مثمنة جهود الحكومة اليمنية وانخراطها مع المجتمع الدولي لحل الأزمة.

كما أعربت عن دعمها لجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى حل شامل في اليمن.