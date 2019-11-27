إجتماع في عدن يناقش نشاط قطاعات وزارة النقل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 ناقش إجتماع عقد في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة نائب وزير النقل، ناصر أحمد شريف، سير العمل في القطاعات التابعة للوزارة .

وفي الإجتماع أكد نائب الوزير عزم الحكومة على تطبيق بنود إتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الإنتقالي .. مشدداً على أهمية إعادة تفعيل كافة مؤسسات وقطاعات الوزارة التي توقفت عن العمل منذ أحداث أغسطس الماضي المؤسفة . حضر الأجتماع وكيل وزارة النقل للشؤون البرية فضل قاسم العبادي ومستشار الوزير عبدالباري الحربي والنائب الأول لرئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل، فارس شعفل .

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