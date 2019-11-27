شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعادة تدشين العمل بمطار الريّان الدولي بالمكلا وهذه أول رحلة تصل.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

حضرموت - الخليج 365

جرى في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء ، وتحديداً عند الساعة ال 55`6 صباحاً، استقبال وصول أول رحلة خارجية لطيران اليمنية قادمة من العاصمة المصرية القاهرة وعلى متنها "149" راكباً منهم "73" مسافراً وصلوا لمطار الريان.



وعلى أنغام الفرح، ولحظات الترقّب، وطيّ صفحات المعاناة، واختصار المسافات، كان أبناء حضرموت اليوم على موعدٍ مع الحدث الذي انتظروه كثيراً ، والذي طوى معاناة لأكثر من أربع سنوات من الإنتظار منذ استيلاء عناصر تنظيم القاعدة على مدينة المكلا وساحل حضرموت في 2 من أبريل 2015م.

حيث جرى اليوم بالمكلا ، إعادة تدشين العمل بمطار الريّان الدولي بالمكلا واستئناف الرحلات الجويّة وافتتاح الصالات الخارجية بالمطار ، تتويجاً للجهود والتواصل المستمر لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني.

ففي أجواء محفوفة بالسعادة، ولحظات فرح ووسط حضور رسمي كبير ، قام نائب رئيس الوزراء الأستاذ سالم أحمد الخنبشي ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليمن، سعادة سالم بن خليفة الغفلي، بتدشين العمل بالمطار وإعادة استئناف الرحلات الجوية وافتتاح الصالات الخارجية بالمطار ، وسط فرحة غامرة انتظرها أبناء المحافظة وخاصة المرضى الذين عانوا كثيراً من إغلاق المطار.

وطافوا بأقسام الصالات الجديدة ، متعرفين على مميزاتها والأجهزة الفنية الحديثة وأجهزة الأمن والسلامة فيها.

وجرى في وقت مبكر من صباح اليوم، وتحديداً عند الساعة ال 55`6 صباحاً، استقبال وصول أول رحلة خارجية لطيران اليمنية قادمة من العاصمة المصرية القاهرة وعلى متنها "149" راكباً منهم "73" مسافراً وصلوا لمطار الريان، ظهرت عليهم مظاهر السعادة، وجرت لهم إجراءات التخليص من عمال وموظفي المطار بسلاسة ويسر.

وبهذه المناسبة أقيم حفل خطابي وفني بالمطار على أنغام الدان والفرقة النحاسية وأجواء الفرح والسعادة ، بحضور نائب رئيس الوزراء سالم أحمد الخنبشي، ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، وسعادة سفير دولة الإمارات سالم بن خليفة الغفلي، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد الكابتن صالح بن نهيد، ووكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي ووكلاء المحافظة وممثلي قيادة قوات التحالف العربي بحضرموت، والقيادات المدنية والعسكرية والأمنية وممثلي منظمات المجتمع المدني والمرأة والشباب ومدير عام المطار م.أنيس باصويطين.

وفي الحفل، ألقى نائب رئيس الوزراء الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، كلمة نقل في مستهلها تحيات وتهاني فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء بإعادة تشغيل مطار الريان الدولي، متقدماً بإسم الحكومة بالشكر الجزيل لقيادة السلطة المحلية في حضرموت ممثلة بمحافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني لجهوده ومتابعاته الحثيثة، ولهيئة الطيران المدني والأرصاد وإدارة ومنتسبي مطار الريان، ولدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، متقدماً بشكر خاص لدولة الإمارات العربية المتحدة على ما قدمته من دعم فني ولوجستي لإعادة تأهيل المطار ، مشيراً إلى علاقات بلادنا بالمملكة والإمارات راسخة ومتينة تستمد قوتها من جذور أواصر التاريخ والجوار والمصير المشترك .

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وقال نائب رئيس الوزراء : "يعد مطار الريان ثاني مطار تم بناءه وافتتاحه بعد مطار عدن في ثلاثينيات القرن الماضي عندما عمدت بريطانيا لافتتاحه ليكون رديفاً لمطار عدن ، حيث كانت وظيفته الأولى عسكرية تخدم القاعدة البريطانية أثناء الحرب العالمية الثانية ليمثل مطاراً للمناطق الشرقية حينذاك، وتدريجياً تحوّل إلى مطار مدني وعسكري في آن واحد، وشهد المطار تحولاً نوعياً في سبعينيات القرن الماضي عندما تم نقله من مكانه السابق إلى موقعه الحالي .

وأضاف : "تتوفر في مطار الريان الكثير من السمات والمميزات قلما تجدها في مطارات أخرى، منها بعده عن التجمعات السكانية وموقعه المتوسط بين بلدان شرق أفريقيا وبلدان شرق وجنوب شرق آسيا .

وأكد الخنبشي أن إعادة تشغيل المطار يمثل علامة بارزة في تاريخ الطيران في بلادنا، وينهي معاناة المواطنين وخاصة المرضى وكبار السن ، ويحمل دلالات مهمة أبرزها تزامن إعادة تشغيله بعد فترة وجيزة من توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي .

ودعا نائب رئيس الوزراء ، العاملين في المطار إلى عكس صورة جميلة من خلال التعامل الراقي مع المسافرين، موجهاً شركات الطيران إلى زيادة اسطولها لتخفيف معاناة المسافرين .

وأكد أن الحكومة ستعمل بالتنسيق مع التحالف لفتح الأجواء لمطار الريان على مدار ال 24 ساعة، ومبيت الطائرات في المطار، متمنياً أن تكتمل السعادة بمشاهدة شركات الطيران السعودي والإماراتي تعيد نشاطها في بلادنا .

وألقى محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، كلمة في الحفل حيّا فيها باسمه شخصياً ونيابة عن قيادتي السلطة المحلية بمحافظة حضرموت والمنطقة العسكرية الثانية، أبناء المحافظة عموماً بمناسبة طال انتظارها كثيراً .

وأعلن المحافظ لكل مواطني محافظة حضرموت في الداخل والخارج ولكل أبناء الوطن عن تدشين العمل بمطار الريان الدولي وافتتاح الصالات الخارجية وإعادة تدشين الرحلات من وإلى مطار الريان الدولي .

وقال المحافظ : "ان افتتاح مطار الريان اليوم بتدشين أولى رحلاته نعدّها خطوة مهمة وكبيرة في إعادة نشاط هذا المطار إلى سابق عهده ، وهو في أفضل حلة من حيث التجهيز بأحدث الأجهزة

الملاحية والخدمية التي تم تزويده بها بجهود حثيثة والتسريع في انجازها وإدخالها للخدمة خدمة لمواطني المحافظة وزوارها .