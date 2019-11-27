بدعم مركز الملك سلمان.. ثلاجة الموتى الخاصة بمستشفى الثورة بتعز تصل إلى ميناء عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

تعز - الخليج 365

وصلت إلى ميناء عدن ثلاجة الموتى الخاصة بمستشفى الثورة بتعز والمقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية.



ويأتي هذا الدعم السخي للقطاع الصحي في تعز المقدم من مركز الملك سلمان ، تاكيدا على حرص مركز الملك سلمان لإنعاش الجانب الصحي في تعز والنهوض بالقطاع الصحي واعادة تاهيل وتفعيل عمل المرافق الصحية تأهيلاً حقيقياً بعد ان تم تدمير القطاع الصحي تدميراً شبه كاملاً من قبل مليشيات الحوثيين.

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الجدير بالذكر، أن مركز الملك سلمان قدم دعماً سخياً للقطاع الصحي في تعز خلال الاسبوع الفائت قرابة ٨٠ طن من الادوية المتنوعة لكافة الامراض وعدد من المستلزمات الطبية ، كما يجري التحضير حالياً مع مركز الملك سلمان للتوقيع على اتفاقية تأهيل مركز الاطراف، ودعم مستشفيات تعز بسيارتين اسعاف.

وقدم الناشطون، الشكر الجزيل لمركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية لدعمه السخي لتعز في مختلف الجوانب واهمها الجانب الصحي ، هذا المركز الذي اثبت منذ البداية ان تعز جُزءً منه ، وان معاناة تعز وابنائها هي معاناة المملكة العربية السعودية الشقيقة ومعاناة كافة ابنائها ، وان مركز الملك سلمان عازماً على مضاعفة دعمه السخي لتعز حتى تستعيد تعز كامل عافيتها.