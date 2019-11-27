شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : برعاية أمريكية.. الكشف عن تفاصيل صرية «اتفاق شامل» لإنهاء الحرب في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الباحث العماني في الشؤون الدولية، سالم الجهوري، عن إتفاق شامل لإنهاء الحرب في اليمن سيتم الإعلان عنه قريباً.

وقال إن هنالك جهود كبيرة ، يمنية وخليجية ودولية ، بذلت في سبيل التواصل إلى إتفاق ينهي الحرب في اليمن

جديد "الخليج 365"

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وكانت تحركات مكثفة بدأها مؤخرا خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي بزيارة غير معلنة إلى مسقط، ثم تبعه مستشار الأمن الوطني للإمارات طحنون بن زايد، تلاهما لقاء وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بنظيره العماني يوسف بن علوي في واشنطن للتباحث حول حل سياسي للحرب الدائرة منذ خمسة أعوام.



وأوضح الباحث العماني، في تصريحات صحفية ، أن الهدف الرئيسي من هذه اللقاءات هو إيجاد حل شامل للأزمة اليمنية وإنهاء الخلاف الخليجي وترسيخ التهدئة.

وأضاف الجهوي "إن تلك الجهود تمثلت في لقاءات أميركية مباشرة في مسقط مع ممثلي جماعة الحوثي والحكومة الشرعية والتحالف، نتيجة لتواجد معظم ممثلي أطراف الأزمة اليمنية في سلطنة عمان، ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميا عن النتائج خلال الأيام المقبلة".

وحول النقاط الرئيسية التي تم الاتفاق عليها، قال الجهوري إنه تم اشتراط تحييد وسائل الإعلام عن الحديث بشأنها من أجل إنجاحها، ولكنه رجح أن الحوثيين سيكونوا جزءا من مستقبل اليمن.

ومطلع نوفمبر الجاري أعلن مسؤول سعوديّ أنّ المملكة فتحت "قناة اتصال" مع المتمردين المدعومين من طهران من أجل انهاء الحرب في اليمن المستمرة منذ 2014.

وبرزت مؤخراً مؤشرات على عزم الرياض إنهاء الأزمة في اليمن عبر التواصل مع الحوثيين، وذلك بعد سلسلة خسائر وضغوط دولية.

ويوم الاثنين، كشف وزير الخارجية العُماني، يوسف بن علوي، في حديث مع قناة "الحرة" الأمريكية، بعد لقائه نظيره الأمريكي مايك بومبيو، "عن رغبة أكيدة عند السعودية، وأعتقد على قدر مماثل لدى الزعامة الحوثية، بأن الذهاب إلى الأمن والسلم والاستقرار هو مبدؤهم، وأعتقد أنهم سيتعاونون تعاوناً إيجابياً".