شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : الملك سلمان يطيح بإبن عبدالعزبز بأمر ملكي عاجل غير متوقع وتعيين الأمير فيصل في منصبه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل وفي غاية الخطورة : معين عبدالملك في الانفاس الاخيرة داخل قصر الرئاسية.. والمجلس الانتقالي يحكم سيطرته على عدن وردالان : عمان تفاجئ الجميع وتكشف رسميا لأول مرة عن التواصل الجاري بين السعودية والحوثيني وتتحدث عن اتفاق (وهذا تفاصيل ماورد) وردنا الان : هاشم الاحمر يحاصر امين العكيمي في الجوف بعد تهديد الاخير بالتنقيب عن النفط في حدود السعودية واخير تطير العصافير : النطق بالحكم على الداعية السعودي سلمان العودة اليوم .. شاهد ماذا قال نجلة قبل قليل

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