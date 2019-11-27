شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : مذيعة بقناة الجزيرة تسرب صورة فاضحة ومخزية وغير لائقة لـ"بن سلمان" مع"إيفانكا" ترامب ..(صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مذيعة بقناة الجزيرة تسرب صورة فاضحة وغير لائقة لـ"بن سلمان" مع"إيفانكا" ترامب ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مذيعة بقناة الجزيرة تسرب صورة فاضحة وغير لائقة لـ"بن سلمان" مع"إيفانكا" ترامب ..شاهد

نشرت الإعلامية وسيلة عولمي المذيعة بقناة الجزيرة، صورة غير لائقة لابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء قمة العشرين التي عقدت في اليابان.

ويظهر في الصورة ابنة "ترامب" تمر من أمام قادة الدول المشاركين في القمة أثناء جلوسهم جنبًا إلى جنب، ويظهر في الصورة تحرش الجميع بابنة ترامب من خلال نظراتهم لها، بينما يظهر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهو ينظر إليها من الأسفل، بينما يراقب الرئيس الأمريكي نظرات المشاركين إلى ابنته.

وعلقت وسيلة عولمي على الصورة قائلة": يقول المثل كان ديكان يعيشان بسلام حتى ظهرت دجاجة .. ولهذه الصورة نقول كان القادة يجتمعون بسلام حتى مرت #ايفانكا".



فيما علقت الإعلامية بقناة الجزيرة آنيا الأفندي قائلة": دجاجة تبيض ذهب لوالدها"، وعلقت فتاة أخرى قائلة": لا وابوها فرحان بالعنين إلي كلها بتتبصبص عليها صحيح إنه تيس"، فيما قال أحد المعلقين": محمد بن سلمان ينظر للأسفل".

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يقول المثل كان ديكان يعيشان بسلام حتى ظهرت دجاجة .

ولهذه الصورة نقول كان القادة يجتمعون بسلام حتى مرت #ايفانكا

يقول المثل كان ديكان يعيشان بسلام حتى ظهرت دجاجة .

ولهذه الصورة نقول كان القادة يجتمعون بسلام حتى مرت #ايفانكا 😀 pic.twitter.com/cMkDOuIa5H — وسيلة عولمي (@wassilaoulmi) July 1, 2019