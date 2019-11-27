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صنعاء - ياسمين الخيامي - الزبيدي وهاني بن بريك يجن جنوهم بعد حادثة وقعت قبل قليل في مديرية "سرار" والحزام الامني يعلن رسميا الانفصال عن الشمال ويقوم بخطوة مخيفة ارعبت الجميع

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