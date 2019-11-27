مطار الريان يستقبل أول رحلة لطيران اليمنية بعد توقف دام 4 سنوات

استقبل مطار الريان الدولي اليوم الاربعاء، أول رحلة لطيران اليمنية بعد توقفه دام أربع سنوات بساحل محافظة حضرموت شرقي اليمن.



ويأتي ذلك عقب اعلان محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، تدشين العمل بالمطار اليوم وإعادة استئناف الرحلات .



وبحسب المكتب الاعلامي للمحافظ، ذكر أنه سيتم بعد قليل افتتاح الصالات الخارجية بالمطار، يعقبه حفل بالمناسبة.



وأعلنت الخطوط الجوية اليمنية، بداية الاسبوع الجاري، لكل المسافرين، تدشينها أول رحلة عبر مطار الريان الدولي، بساحل محافظة حضرموت، قادمة من القاهرة .



واغلق المطار منذ العام 2015م، بعد سيطرة تنظيم القاعدة على المكلا ومديريات الساحل، وظل بعد تحريرها في العام 2016م، مغلقاً أمام جميع المسافرين .



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