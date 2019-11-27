شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن له توابع.. زلزال عنيف يضرب اليونان شعر به سكان القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال الدكتور أحمد بدوي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن المركز سجل وقوع زلزال بقوة 6.1 ريختر اليوم الأربعاء، بجزيرة "كريت" اليونانية، في تمام الساعة 9:23 بتوقيت القاهرة.
وأضاف بدوي، أنه شعر بالزلزال سكان القاهرة بمنطقتي حلوان والمعادي، ومحافظات شمال الدلتا، مؤكدا أنه لم يحدث أي وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.
جديد الخليج 365:
وتوقع رئيس قسم الزلازل، حدوث توابع للزلزال بهذه القوة التي تخطت 6 درجات بمقياس ريختر، مضيفا أن توقيت حدوث التوابع غير محدد، فقد تحدث بعد يوم أو يومين وقد تصل إلى أكثر من شهر.
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