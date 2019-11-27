شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن له توابع.. زلزال عنيف يضرب اليونان شعر به سكان القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال الدكتور أحمد بدوي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن المركز سجل وقوع زلزال بقوة 6.1 ريختر اليوم الأربعاء، بجزيرة "كريت" اليونانية، في تمام الساعة 9:23 بتوقيت القاهرة.

وأضاف بدوي، أنه شعر بالزلزال سكان القاهرة بمنطقتي حلوان والمعادي، ومحافظات شمال الدلتا، مؤكدا أنه لم يحدث أي وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

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وتوقع رئيس قسم الزلازل، حدوث توابع للزلزال بهذه القوة التي تخطت 6 درجات بمقياس ريختر، مضيفا أن توقيت حدوث التوابع غير محدد، فقد تحدث بعد يوم أو يومين وقد تصل إلى أكثر من شهر.