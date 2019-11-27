شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شرطة تعز توضح حول ماتم تناوله بشأن إصدار تراخيص البناء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019 تعز - الخليج 365 أوضح مصدر أمني بمكتب مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي حول ماتم تناوله في بعض المواقع الأخبارية وصفحات التواصل بشأن تخويل مدير عام شرطة محافظة تعز بإصدار تراخيص البناء حتى انتهاء الحرب.

Advertisements وأكد المصدر الأمني بأنه لم يصدر أي قرار بتخويل مدير عام شرطة محافظة تعز بإصدار تراخيص البناء مؤكدا بأن الشرطة ليست جهة اختصاص فني في إصدار تراخيص البناء وإنما هي جهة ضبط. ودعا المصدر الأمني وهو يوضح للرأي العام حول ماتم تدواله في بعض المواقع جميع الإعلاميين والصحفيين والناشطين التأكد من المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات تخص الجانب الأمني لما في ذلك المصلحة العامة.

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