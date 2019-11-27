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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة الصومالية ترسل تعازيها إلى فرنسا في مقتل 13 جنديًا فرنسيًا في مالي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019
مهد محمد علي
قدمت حكومة جمهورية الصومال الاتحادية تعازيها للحكومة الفرنسية في مقتل 13 جنديًا فرنسيًا في مالي يوم الثلاثاء.
وقتل الجنود في تصادم طائرة هليكوبتر خلال عملية في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا.
وقال بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن الصومال يقف صامداً مع فرنسا في حربها ضد الإرهاب.
وأعرب الرئيس إيمانويل ماكرون عن "حزنه العميق" على أكبر خسائر فردية في الأرواح للجيش الفرنسي منذ الثمانينات.
وبدأ التحقيق في كيفية اصطدام المروحيتين ببعضهما البعض.
وتم نشر الآلاف من القوات الفرنسية في مالي منذ عام 2013 بعد أن اجتاح المسلحون أجزاء من شمال البلد الإفريقي.
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