الحكومة الصومالية ترسل تعازيها إلى فرنسا في مقتل 13 جنديًا فرنسيًا في مالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

مهد محمد علي

قدمت حكومة جمهورية الصومال الاتحادية تعازيها للحكومة الفرنسية في مقتل 13 جنديًا فرنسيًا في مالي يوم الثلاثاء.



وقتل الجنود في تصادم طائرة هليكوبتر خلال عملية في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا.

وقال بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن الصومال يقف صامداً مع فرنسا في حربها ضد الإرهاب.

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وأعرب الرئيس إيمانويل ماكرون عن "حزنه العميق" على أكبر خسائر فردية في الأرواح للجيش الفرنسي منذ الثمانينات.

وبدأ التحقيق في كيفية اصطدام المروحيتين ببعضهما البعض.

وتم نشر الآلاف من القوات الفرنسية في مالي منذ عام 2013 بعد أن اجتاح المسلحون أجزاء من شمال البلد الإفريقي.