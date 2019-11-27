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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش عن زيارة بن سلمان: أهلا بالشقيق والعضيد والشريك والحليف والمحب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019
أبو ظبي الرياض - الخليج 365
علق وزير الشؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، على زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات.
وكتب قرقاش في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "أهلا وسهلا بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في بلده الإمارات وبين إخوانه وأهله".
وتابع "أهلا بالشقيق والعضيد والشريك والحليف والمحب، أهلا بالذي يقود رؤية ملهمة طموحة بحجم بلده وثقلها".
واختتم" أهلا بالسعودية في الإمارات".
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