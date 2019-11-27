الحوثية تجدد قصفها على مواقع القوات المشتركة في الفازة جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 جددت مليشيات الحوثي الموالية لإيران إنتهاكاتها اليومية بإستهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية، إن مليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 14.5 والأسلحة من عيار 12.7 على مواقع متفرقة للقوات المشتركة في المنطقة بشكل مكثف. وأشارت المصادر أن عناصر المليشيات اطلقت النار على مواقع أخرى من سلاح معدل البيكا وبالأسلحة القناصة في ساعات المغرب مستهدفة جنود القوات المشتركة. وتواصل مليشيات الحوثي الإجرامية عمليات إستهداف وقصف مواقع القوات المشتركة في مختلف مناطق محافظة الحديدة في تصعيد خطير للهدنة الأممية التي تشرف عليها الأمم المتحدة.

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