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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثيون يجددون قصف المشتركة في الجاح جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
صعدت مليشيات الحوثي الذراع الإيران باليمن سلسلة خروقاتها اليومية المتواصلة للهدنة الأممية بإستهداف مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة بمختلف الأسلحة.
وقالت مصادر عسكرية، أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقية بقذائف مدفعية B10 وبقذائف RBG ، بشكل عنيف في ساعات الظهيرة.
وذكرت المصادر أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها المتوسطة من مناطق تمركزها نحو مواقع القوات المشتركة في المنطقة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وبالأسلحة عيار 12.7 وبسلاح الدوشكا وسلاح معدل البيكا بشكل مكثف.
وأشارت المصادر أن مليشيات الحوثي الموالية لإيران تواصل خروقاتها وانتهاكات للهدنة الأممية بقصف وإستهداف الأحياء السكنية في منطقة الجاح ومختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة.
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