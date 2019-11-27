شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل : انهيار مخيف للريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاربعاء (أسعار الصرف) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصل الريال اليمني انهياره المخيف أمام الدولار والعملات الأجنبية وجاءت أسعار الصرف اليوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2019 كما يلي : (( أسعار الشراء ))

⁦ السعودي : 153.5

⁦ الدولار : 584

⁦ الإماراتي : 156

⁦ العماني : 1495

ذهب كسر 21 : 23,600 جديد "الخليج 365" Advertisements

(( أسعار البيع ))

⁦ السعودي : 154.5

⁦ الدولار : 590

⁦ الإماراتي : 158

⁦ العماني : 1520

ذهب كسر 21 : 23,900



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عـــاجل : انهيار مخيف للريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاربعاء (أسعار الصرف) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.