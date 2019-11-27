شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل : انهيار مخيف للريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاربعاء (أسعار الصرف) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - واصل الريال اليمني انهياره المخيف أمام الدولار والعملات الأجنبية وجاءت أسعار الصرف اليوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2019 كما يلي :
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 153.5
الدولار : 584
الإماراتي : 156
العماني : 1495
ذهب كسر 21 : 23,600
جديد "الخليج 365"
(( أسعار البيع ))
السعودي : 154.5
الدولار : 590
الإماراتي : 158
العماني : 1520
ذهب كسر 21 : 23,900
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