شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : الموت يُفجع فنان سعودي شهير .. وحُزن يعمّ المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احسن الله عزاك يا بوعبدالله الله يرحمه ويحسن اليه ويجعل هذي الايام خير ايامه ويبدله دار خير من داره واهل خير من اهله ويجعله في جناته جنات النعيم ???????? #امين #إنا_لله_وانا_اليه_راجعون https://t.co/6P6UtweCVt— A7lam #فريق_احلام ???????? (@AhlamAlShamsi) احسن الله عزاك يا بوعبدالله الله يرحمه ويحسن اليه ويجعل هذي الايام خير ايامه ويبدله دار خير من داره واهل خير من اهله ويجعله في جناته جنات النعيم 🙏🏻 #امين #إنا_لله_وانا_اليه_راجعون https://t.co/6P6UtweCVt — A7lam #فريق_احلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) November 26, 2019

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