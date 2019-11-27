شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الرئيس هادي يباغت المجلس الانتقالي بضرب موجعة ويعين العدو اللدود لهم في هذا المنصب الكبير في عدن وهكذا كان الرد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - عبرت قيادات بالمجلس الانتقالي الجنوبي و مغردون وصحفيون مقربون من المجلس عن غضبهم من تعيين من وصفوهم بالإرهابيين في اللجنة العسكرية لاتفاق الرياض.

وتحدثت المصادر عن تعيين أمجد خالد في اللجنة العسكرية المنبثقة عن اتفاق الرياض للإشراف على تنفيذ الاتفاق.

جديد الخليج 365:

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واثار تعيين امجد في اللجنة غضب قيادات الانتقالي .

وقال هاني بن بريك نائب رئيس المجلس في تغريدة له على تويتر: سيتم حل أي إشكال مع التحالف يؤدي لوضع عراقيل لتنفيذ اتفاق الرياض.

وتابع قائلا: قطعنا العزم أننا سنفوت أي فرصة من شأنها خدمة المتربصين باتفاق الرياض.

وقال الصحفي “صلاح بن لغبر” المقرب من المجلس في تغريدة له على تويتر: اعتراضنا على عودة ماوصفه بالإرهابي أمجد خالد ليس من باب المناكفات، وإلا كان أولى ان نعترض على سند الرهوة وهو متورط في الأحداث اكثر، ومرتزق معروف يقاتل لمن يدفع، لكن الفرق أن أمجد ينتمي لتنظيم القاعدة وكل مطلع يعرف ذلك، وهذا أمر معروف من قبل الحرب حرب 2015 حسب وصفه.

يذكر ان العميد امجد خالد هو احد قيادات الجيش الشرعي وكان يعمل قائدا للواء النقل ويحظى بشعبية في دار سعد بعدن حيث احتفلت الدار بعودته بالالعاب النارية كما ان لامجد خالد شقيق قتل في احداث عدن وتمرد الانتقالي الاخير.