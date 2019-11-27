- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تقصف القوات المشتركة في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
قصفت مليشيات الحوثي الموالية لإيران مواقع القوات المشتركة في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية نهار اليوم الأربعاء.
وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن المليشيات شنت قصفا مدفعيا عنيفا تجاه مواقع القوات المشتركة مستخدمة قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وقذائف عيار 82 بشكل عنيف.
وأضافت المصادر قيام المليشيات بفتح نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة من عيار 12.7 وعيار 14.5 صوب مواقع القوات بشكل مكثف.
وتواصل مليشيات الحوثي خروقاتها وانتهاكات اليومية للهدنة الأممية وعملية وقف إطلاق النار بقصف واستهداف مواقع القوات المشتركة في مختلف مناطق محافظة الحديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر المليشيا تقصف القوات المشتركة في حيس جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.