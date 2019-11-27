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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحفي سعودي: الأزمة الخليجية والتهديدات الإيرانية في مقدمة زيارة بن سلمان لأبوظبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019
كتبت - أماني عزام
قال الكاتب الصحفي السعودي، أحمد عوض، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في إلى أبوظبي الثانية خلال أقل من عام تأتي في ظل تحولات كبيرة في اليمن بعد التوافق السعودي الإماراتي و الذي قاد سفينة الشرعية لشاطىء سلام و وحد جميع الفُرقاء اليمنيين و حدد لهم بوصلة العدو الحقيقي و هو الإنقلاب الحوثي.
ولفت"عوض"، في تصريح خاص، إلى أن الزيارة تأتي لبحث نتائج اجتماعات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي و التكامل الإقتصادي و الثقافي و التعليمي و السياسي بين البلدين، لافتًا إلى أن الزيارة تأتي بعد إعلان صندوق أبو ظبي الإستثمار في اكتتاب أرامكو في خطوة تُمثل دعم للشقيقة السعودية في لحظة تواطىء عالمي لكسر روح التحدي السعودية.
وأكد أن الزيارة سيتم خلالها تحديد مسار الأزمة الخليجية والتهديدات الإيرانية و كيفية التعامل معها، كما أنها زيارة الأخ لإخوته ليكملوا مسيرة النجاح لأصدق حلف بين إخوة اختلطت دماء أبنائهم في اليمن من أجل بعضهم البعض.
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