دبلوماسي يمني : تعز تعاني من حصار الحوثي وعصابات المؤسسة العسكرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكد وكيل وزارة الخارجية السابق، مصطفى أحمد نعمان، أن تعز صارت تعاني من حصارين من الداخل والخارج.



وأوضح في تغريدات له بتويتر، أن الحصار في مداخلها هو ما يتحمل مسؤوليته الحوثيون ومن داخلها وما تمارسه عصابات بعضها يهين المؤسسة العسكرية الوطنية وبعضها مليشيات تتبع أحزابا وتمارس البلطجة والنهب والقتل والاغتصاب، وحولت تعز الى ساحة صراع استباقي على نفوذ مرحلة ما بعد الحرب.

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وأكد نعمان أن مطار صنعاء ليس ملكا للحوثيين وليسوا اكثر المستفيدين منه؛ وغير اخلاقي الحديث عن حصار تعز مقابل فتح مطار صنعاء كما لو ان الامر اعتراض عليه .. مشيراً إلى أن ابقاء مطار صنعاء مغلقا لا علاقة له بما يدور في تعز ولا يؤثر عليه ولا يقلل من حقارة حصارها يحاصرها! .

وتابع "الكل يثير قضية تعز حتى الذين كانوا في حلف مع الحوثيين حتى وقت قصير مضى، وحولوا الحصار والحديث عنه الى بحث عن اعجابات وإشادات بمواقفهم كما لو كنا في حملة انتخابية" .

تجدر الإشارة إلى أن مدينة تعز تخضع بشكل كامل لسيطرة حزب التجمع اليمني للإصلاح ممثلة بإجنحته العسكرية والمدنية .