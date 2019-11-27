ورد الان : التوافق بين رئيس الجمهورية والانتقالي على تعيين هذه الشخصية رئيسا للوزراء تعرف عليه...

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر سياسية وصفت بالمطلعة عن توافق رئيس الجمهورية والمجلس الانتقالي، على تعيين رئيس وزراء جديد، للحكومة . وأكدت المصادر ذاتها أن هذا التوافق جاء بعد إعتزام الرئيس هادي عزل رئيس الحكومه الحالي، معين عبد الملك، المنتمي لمحافظة تعز وتعيين بديلا عنه .
وقالت تلك المصادر إن هادي تراجع عن دعم معين عبد الملك كمرشح لحكومة المناصفة مع الانتقالي، المتفق عليها في اتفاق الرياض.
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وأوضحت المصادر أن من أبرز المرشحين لتولي منصب رئاسة الحكومة المهندس حيدر أبوبكر العطاس، إلى جانب نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي، المنحدران من محافظة حضرموت.
وأشارت المصادر إلى أن الخنبشي، لم يحظى بموافقة الانتقالي، فوقع الأختيار على "العطاس" نظراً لدعمه والتوافق عليه من غالبية الأطراف، بما فيها المجلس الانتقالي.
يذكر أن مستشار رئيس الجمهورية المهندس حيدر أبوبكر العطاس شغل منصب رئيسا للوزراء بعد قيام الوحدة اليمنية المباركة قبل ان يغادر اليمن بعد محاولة الانفصال في العام 1994م ويتهم بأنه مهندسا للانفصال ومقربا من الانتقاليالجنوبي .
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