شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : واخير تطير العصافير : النطق بالحكم على الداعية السعودي سلمان العودة اليوم .. شاهد ماذا قال نجلة قبل قليل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وردالان : عمان تفاجئ الجميع وتكشف رسميا لأول مرة عن التواصل الجاري بين السعودية والحوثيني وتتحدث عن اتفاق (وهذا تفاصيل ماورد) وردنا الان : هاشم الاحمر يحاصر امين العكيمي في الجوف بعد تهديد الاخير بالتنقيب عن النفط في حدود السعودية عاجل :بعد توقف استمر لأكثر من 5 سنوات .. وصول اول رحلة لطيران اليمنية إلى مطار الريان لاعب بالمنتخب اليمني .. يكشف عن أسباب خسارته أمام الإمارات في أولى مباريات خليجي24

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