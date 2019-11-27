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عدن - ياسمين التهامي - "اسماء"فضح رؤوس الفساد في الشرعية...نائب وزير الخارجية يعلن استقالته قبل قليل

دفعت صفقات الفساد في البعثات الدبلوماسية اليمنية في الدول الاوربية، أمس الثلاثاء، الى استقالة سفير اليمن لدى مملكة اسبانيا نبيل خالد ميسري.

وكشف ميسري في نص الاستقالة التي تلقاها “المشهد اليمني” عن أسماء عدد من الفاسدين بينهم اوسان العود، وكيل وزارة الخارجية للشؤون المالية والادارية، و السفير مروان نعمان، الذي كلفه العود بالتحقيق مع السفير ميسري، وهو ما دفعه للاستقالة.

جديد اب برس :

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وكان الدبلوماسي الميسري يشغل منصب نائب وزير الخارجية بالحكومة اليمنية المعترف بها، لكنه قدم استقالته في العام 2016، لذات الاسباب اللي دفعته أمس للاستقالة.