شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ابن سلمان يزور الإمارات بشكل مفاجئ تزامنا مع استضافة قطر لـ”خليجي24″ وأنباء المصالحة الخليجية.. على ماذا ينوي ابن زايد؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - يجري ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة رسمية مفاجئة لدولة الإمارات غداً، الأربعاء، بحسب ما أفادت مصادر سعودية وإماراتية تزامنا مع استضافة قطر لمنتخبي السعودية والإمارات في “خليجي24” وأنباء المصالحة الخليجية.

وأعلن عن هذه الزيارة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الإمارات لدى المملكة العربية السعودية، في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن).

جديد الخليج 365:

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غداً يوم تاريخي ومبارك في مسيرة العلاقات السعودية الإماراتية، تتطلع دار زايد إلى زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة بكل ترحيب وإعتزاز، أهلا ومرحبا يقولها كل بيت إماراتي ترحيبا بزياره سموه إلى بلده وأهله pic.twitter.com/4mJAADzLsi — شخبوط بن نهيان (@sbnahayan90) November 26, 2019 "> شخبوط بن نهيان✔@sbnahayan90 غداً يوم تاريخي ومبارك في مسيرة العلاقات السعودية الإماراتية، تتطلع دار زايد إلى زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة بكل ترحيب وإعتزاز، أهلا ومرحبا يقولها كل بيت إماراتي ترحيبا بزياره سموه إلى بلده وأهله غداً يوم تاريخي ومبارك في مسيرة العلاقات السعودية الإماراتية، تتطلع دار زايد إلى زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة بكل ترحيب وإعتزاز، أهلا ومرحبا يقولها كل بيت إماراتي ترحيبا بزياره سموه إلى بلده وأهله pic.twitter.com/4mJAADzLsi — شخبوط بن نهيان (@sbnahayan90) November 26, 2019 /photo/1 ٥٬١٦٥ غداً يوم تاريخي ومبارك في مسيرة العلاقات السعودية الإماراتية، تتطلع دار زايد إلى زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة بكل ترحيب وإعتزاز، أهلا ومرحبا يقولها كل بيت إماراتي ترحيبا بزياره سموه إلى بلده وأهله pic.twitter.com/4mJAADzLsi — شخبوط بن نهيان (@sbnahayan90) November 26, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر غداً يوم تاريخي ومبارك في مسيرة العلاقات السعودية الإماراتية، تتطلع دار زايد إلى زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة بكل ترحيب وإعتزاز، أهلا ومرحبا يقولها كل بيت إماراتي ترحيبا بزياره سموه إلى بلده وأهله pic.twitter.com/4mJAADzLsi — شخبوط بن نهيان (@sbnahayan90) November 26, 2019

وتزينت شوارع العاصمة الإماراتية أبوظبي بأعلام السعودية استعداداً لاستقبال ولي العهد السعودي، حسب ما ظهر في مقاطع عبر مواقع التواصل.

وكانت آخر زيارة للأمير محمد بن سلمان إلى دولة الإمارات العام الماضي ضمن جولة إقليمية، والتقى حينها ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد.

ومن المتوقع أن يحضر الأمير محمد بن سلمان فعاليات جائزة الاتحاد الكبرى للفورمولا 1، في أبوظبي، والتي حضرها العام الماضي.

وتتزامن هذه الزيارة المفاجئة والغير معلومة السبب مع الأنباء المتواترة عن اقتراب المصالحة بين السعودية وقطر وسعي محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي لإفشال هذه المصالحة حيث أنها تضر بالإمارات.

وشهدت الأيام الأخيرة تبدل في لهجة خطابات دول الحصار تجاه قطر وباتت أقل حدة، كما تراجعت السعودية والإمارات والبحرين عن مقاطعة قطر وأعلنت مشاركة منتخباتها في بطولة “خليجي24” التي تستضيفها الدوحة حاليا.