شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن “شاهد” مواطن مصري يبكي ويقبل قدم السيسي ويتوسل إليه الإفراج عن ابنه الوحيد المعتقل:”خد نور عنيا بس أشوفه” والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمقطع فيديو مؤثر لمواطن مقهور، ظهوروهو يتوسل إلى صورة لرئيس النظام عبدالفتاح السيسي ليطلق سراح ابنه المعتقل حيث عجز عن مقابلته شخصيا ولا يعرف أي معلومات عن نجله أو مكان احتجازه.

وظهر الأب، الذي لم يتسن لنا معرفة هويته ـ لكن أشار ناشطون إلأى أن من محافظة الشرقية ـ، خلال المقطع وهو ينحني على يد وقدم “السيسي” ليقبلها في الصورة التي علقها بالحجم الطبيعي على الجدار، مؤكدا أنه لم يستطع مقابلة “السيسي” رغم محاولته.

جديد الخليج 365:

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وقال الأب إن ابنه المعتقل جرى اختطافه من الشارع، وذلك من دون سبب محدد كما يبدو في الفيديو.

وأشار إلى أن ولديه الآخرين توفيا، دون أن يوضح السبب، وإن ابنه هو الوحيد المتبقي له في هذه الدنيا.

وقال الرجل موجها كلامه لصورة “السيسي”:”ابني الوحيد اتخطف من الشارع، ما أعرفش ليه ؟ ابني في حاله والتحريات أثبتت ذلك.. خذ عيني بس أشوف ابني”.

وتابع: “أنا حاولت أقابلك بس ما وصلونيش.. أنا مش وزير ولا رتبة علشان أعرف أقابلك، احنا في حالنا، وأنا ما شفتش ابني من يوم ما أخذوه”.

وتقدر منظمات حقوقية أعداد المعتقلين السياسيين في مصر بما يزيد على 60 ألفا، يعيشون في ظروف معيشية سيئة.