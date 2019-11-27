أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية اليوم الاربعاء .. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019 خاص_الخليج 365 ينشر "الخليج 365" أبرز العناوين للفترة الصباحية من يومنا هذا الاربعاء الموافق 27 نوفمبر 2019، وهي كالتالي:

معصرة المشرعي في الخوخة تتحول إلى مشفى لعلاج اليمنيين https://www.elyamnelaraby.com/437710/ صحيفة : تحركات إخوانية - قطرية تستهدف إتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/437711/ الضالع.. مليشيا الحوثي تختطف 3 من أبناء الحشا https://www.elyamnelaraby.com/437712 مستشفيات الحديدة وصنعاء تستقبل عشرات الجثث لميليشيات الحوثي https://www.elyamnelaraby.com/437715 صنعاء.. مليشيا الحوثي تختطف المواطنة أيمان البشيري وتقتادها إلى جهة مجهولة https://www.elyamnelaraby.com/437716/ مستشفى ذمار العام يستقبل عشرات الجثث لحوثيين قتلوا في الحديدة والضالع https://www.elyamnelaraby.com/437718/ وزير الخارجية العماني يبحث عن دعم أمريكي لجهود إنهاء الحرب في اليمن Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/437719/ توثيق 44 جريمة حوثية ضد النساء في تعز https://www.elyamnelaraby.com/437724/ مأرب.. مواجهات عنيفة بين قوة أمنية ومسلحين قرب محطة صافر https://www.elyamnelaraby.com/437727/ وصول أول رحلة لطيران اليمنية إلى مطار الريان بالمكلا https://www.elyamnelaraby.com/437734 لجنة أسرى أحداث أغسطس تعلن إنسحابها وإخلاء مسؤوليتها من أي اشكاليات https://www.elyamnelaraby.com/437739/ أبين .. حزام المحفد يرفع جاهزيته إستعداداً لمواجهة أي تقدم للإصلاح https://www.elyamnelaraby.com/437770/ بحضور المحافظ وسفير الإمارات.. الإعلان رسميا عن افتتاح مطار الريان بالمكلا https://www.elyamnelaraby.com/437773/ تشكيل لجنة للتحضير لإحياء ذكرى إستشهاد بن حبريش وانطلاق الهبة الحضرمية https://www.elyamnelaraby.com/437779/

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