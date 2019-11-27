تشكيل لجنة للتحضير لإحياء ذكرى إستشهاد بن حبريش وانطلاق الهبة الحضرمية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 أصدر ر رئيس حلف حضرموت، رئيس مؤتمر حضرموت الجامع، الشيخ، عمرو بن حبريش، قراراَ بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور عبدالعزيز سعيد اصيغ للتحضير لإحياء الذكرى السنوية (السادسة) لاستشهاد المقدم "سعد بن حمد بن حبريش" ، وانطلاق الهبة الشعبية الحضرمية.

وجاء في نص القرار : مادة (1): يتم تشكيل لجنة تحضيرية لإحياء الذكرى السنوية السادسة لاستشهاد المقدم “سعد بن حمد بن حبريش” ، وانطلاق الهبة الشعبية الحضرمية برئاسة الدكتور عبدالعزيز سعيد الصيغ وعضوية كلًا من : - المقدم خالد محسن العامري - الأستاذ محمد عبدالله الحامد - المقدم علي عمر بامزعب - الشيخ عبدالعزيز بن حريز - العميد محمد عوض العربي العليي. Advertisements - الدكتور عبدالقادر علي باعيسى - الدكتور عبدالباسط الغرابي - الأستاذ ناصر سالم الغرابي - الأستاذ مصبح العبد البحسني - الأستاذ الكعش سعيد السعيدي - الأستاذ صلاح مبارك بوعابس - المهندس اسامة عيظه بن مخاشن مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الموقع الرسمي للحلف والمؤتمر ، والوسائل الإعلامية .

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