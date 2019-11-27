شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح خليجي 24 في قطر الأغاني اليمنية” تسيطر على الحفل ...فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيطرت الاغاني اليمنية على حفل افتتاح خليجي 24 والذي انطلق مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة . وقدم الفنان اليمني صلاح الاخفش بمشاركة عدد من نجوم الفن في عدد من دول الخليج مثل الفنان القطري منصور المهندي والفنان الكويتي يوسف العماني . جديد "الخليج 365" Advertisements وقدم الفنانين بمشاركة جماعية اغاني من التراث اليمني العريق مثل اغنية الا ياطير يا الاخضر واغنية ياذي تبون الحسيني واغنية الهجر عذبني . ولاقت تلك الاغاني اعجاب الحاضرين وشاركت فرقة للرقص التراثي اليمني في حفل الافتتاح

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