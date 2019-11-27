الأردن: نعمل على الإفراج عن جثمان أبو دياك

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بأن حكومة بلاده تعمل على نقل جثمان الشهيد سامي أبو دياك إلى عمان، كونه يحمل الجنسية الأردنية. وكان الشهيد أبو دياك ارتقى فجر اليوم الثلاثاء في الأسر، لينضم إلى كوكبة شهداء الحركة الأسيرة الذي بلغ عددهم 222، من بينهم 5 شهداء ارتقوا من بداية العام الجاري. جديد الخليج 365: Advertisements وناشدت والدة الشهيد السلطات الأردنية للتدخل والإفراج عن جثمان نجلها وشقيقه الأسير سامر المحكوم بالسجن مدى الحياة.

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