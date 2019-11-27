بحضور المحافظ وسفير الإمارات.. الإعلان رسميا عن افتتاح مطار الريان بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

دشنت قيادة محافظة حضرموت ممثلة بالمحافظ فرج سالمين البحسني افتتاح مطار الريان الدولي صباح اليوم الأربعاء.



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وقالت مصادر إن التدشين تم بحضور مسؤولين محليين ودوليين وعلى راسهم سالم الخنبشي نائب رئيس الوزراء وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليمن سالم خليفة الغفيلي رئيس هيئة العامة للطيران المدني والإرصاد اليمني الكابتن صالح بن نهيد و‫حميد الشامسي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وعدد من الوكلاء وأعضاء السلطة المحلية بالمحافظة .

وجاء افتتاح المطار بعد إعادة ترميمة من قبل دولة الامارات العربية المتحدة.

ووصلت اليوم أول رحلة طيران عند الساعة السابعة من صباح اليوم الأربعاء الى مطار الريان بالمكلا بعد توقف لأربع سنوات.