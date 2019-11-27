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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبين .. حزام المحفد يرفع جاهزيته إستعداداً لمواجهة أي تقدم للإصلاح والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019
الخليج 365
أعلنت قوات الحزام الأمني في مديرية المحفد بمحافظة أبين رفع جاهزيتها القتالية إستعداداً لمواجهة أي زحف تقوم به ميليشيا حزب الإصلاح نحو المدينة .
ووجهت قيادة القوات بحشد جميع افرادها في اطار الاستعدادات لمواجهة مليشيا الاصلاح وعدم السماح لهم بالتمدد تجاه ابين وعدن.
واكد الحزام الأمني بمديرية المحفد إن قواته مرابطة حالياً في المواقع والمداخل الرئيسية وعلى امتداد الخط العام، وانها مستعدة لمواجهة قوات الاصلاح التي تريد تفجير الوضع معلنة بذلك الخرق الصريح والواضح لاتفاق الرياض.
وتعهدت قوات الحزام والمقاومة الجنوبية بالضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه زعزعة أمن واستقرار الجنوب.
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